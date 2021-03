¡Tengo muchos motivos para darle gracias al Periodismo!

Guáimaro, 14 mar.- Un hogar apacible es, en mucho, como un pequeño paraíso, donde la familia sencilla acoge al prójimo con particular entrega, alegría y entusiasmo. Esta sensación se siente y se vive cuando visitas la casa de Niurka Rivero Navarro, periodista de la emisora Radio Guáimaro desde el año ‘2001’.

Este domingo 14 de marzo de 2021, en el Día de la Prensa Cubana, me place dialogar con ella, por lo que es mi deseo que esta conversación sirva para tributar el merecido homenaje a los que desde la abnegada profesión del Periodismo ratifican que siempre hay un espacio en el que las palabras precisas y verdaderas crecen.

Periodista: En ‘1998’ te gradúas como licenciada en Historia del Arte, en la Universidad de Oriente, de Santiago de Cuba. Poco tiempo después matriculas en un diploma de Periodismo, curso que te abre puertas para desempeñarte como redactora-reportera en la radio. ¿Cómo fueron aquellos primeros años?

Niurka Rivero Navarro: ¡Intensos! Cargados de retos y nuevas maneras de hacer. Afronté una etapa de descubrimientos, de conocer las interioridades de una carrera preciosa en sus esencias y la magia de un medio de difusión masiva que me atrapó desde el principio. Transcurrido algunos meses sentí satisfacción al ser reconocida por la gente de pueblo agradecida de la crónica humanista, el comentario crítico, la entrevista amena, la información sagaz y el reportaje que siempre hace bien escucharlo. Eso es lo que más me gusta de mi quehacer, acercarme al niño, al joven, al adulto, a la familia guaimareña, a través de los acontecimientos nacidos en los barrios, en las comunidades.

P: Después de estos largos períodos dedicados al Periodismo ¿Cómo se siente Niurka?

N.R.N: Feliz, muy feliz, aun sabiendo que todavía me falta mucho por hacer y aprender. Mi responsabilidad como redactora- reportera y ahora como editora de la página web de Radio Guáimaro, no solo me ha dado el privilegio de servir al pueblo, también me ha proporcionado regalos únicos, por ejemplo, mis colegas de trabajo, la posibilidad de nutrirme con las ideas y el frenesí de los jóvenes que pasan a formar parte del departamento informativo y llegan a él con unas ganas enormes de conquistar el mundo, a esto sumo la enorme dicha de experimentar la nobleza de los pobladores que acuden a ti para plantearte la problemática que los aqueja, y la suerte de sentir y comprender que aunque la vida se presenta a veces llena de reclamos siempre hay una respuesta que ofrecer, una razón válida capaz de corroborar que la esperanza nunca defrauda por muy difícil que sea la tormenta. Tengo muchos motivos para darle gracias al Periodismo, a los que me ayudan en este camino que no encuentra fin porque si algo tiene de distintivo esta labor es la perenne convocatoria a decir adiós al sueño y buenos días al trabajo. Tengo también que agradecer a la radio, desde hace mucho tiempo mi primera casa, sitio donde encuentras el mensaje que salva, que llega a los oídos de los oyentes con un amor tierno determinado a vencer y superar todo vestigio de soledad, tristeza, desventura.

P: ¿Qué significan para ti el vocablo Patria y el nombre José Martí?

N.R.N: La Patria y José Martí representan para mí y creo que para muchos, el sentido de humanidad que nos permite progresar como seres humanos. Patria es todo, la senda que emprendo desde mis opciones cotidianas, la respuesta personal que supone compromisos, retos, convicciones. Patria es la puerta que se abre para proponernos hacer una Cuba socialista cada vez mejor. Patria, la tuya, la de todos los buenos cubanos, la mía, es la que responde a la verdad del hombre y del universo, y constituye su luz. Patria es también José Martí, maestro perfecto y visionario, periodista de altos quilates colmado de virtudes, imperecedero patriota y defensor de la justicia, hombre aclamado y evocado por los hijos de la mayor de las Antillas, isla que nos une, región que no solo opta por la realidad, también batalla por transformarla y construir en ella reinos sellados por el humanismo, la humildad, la solidaridad, el respeto, la igualdad, el decoro, la gloria.

P: Es 14 de marzo, Día de la Prensa Cubana, este ‘2021’ dedicada a rememorar el aniversario 129 de la fundación por José Martí del periódico Patria, los 120 años del nacimiento de Pablo de la Torriente Brau y los 85 de su caída en combate. Jornada consagrada también a recordar el cumpleaños 95 del inolvidable líder Fidel Castro Ruz y el quinto de su desaparición física. Teniendo en cuenta lo ya experimentado y vivido en el ámbito del periodismo ¿Qué le recomendarías a los nuevos que llegan?

N.R.N: Cuando comiencen algo, comprométanse con la tarea, investiguen, prepárense e incrementen el acervo cultural, tengan presente que el conocimiento de la cultura general integral vale y mucho para entender mejor las exigencias de las grandes batallas que harán de Cuba el país más preparado de la tierra. Respondan con inteligencia y veracidad a la didáctica del Periodismo. Apréstense a conocer a fondo el contexto que nos rodea, y cuenten en todo momento con la mano amiga del principal inspirador de toda humana obra: El pueblo.

P: Gracias te doy Niurka Rivero Navarro, por el tiempo, por formar parte activa del gremio de periodistas de Radio Guáimaro, por haber accedido a esta entrevista justo hoy domingo 14 de marzo, Día de la Prensa Cubana.

N.R.N: Gracias también para ti por la deferencia, por darme la posibilidad de compartir con todos el porqué me declaro apasionada por el Periodismo. Gracias, muchas gracias y ¡Felicidades!