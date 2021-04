Joven siempre entusiasta y agradecida

Guáimaro, 4 abr.- Giseliet Bárbara Levis Domínguez tiene una especie de energía interior que trasmite entusiasmo y optimismo. Dialogar con ella me permitió conocer de cerca su pasión incondicional por el prójimo. De su voluntad y voluntariado conversamos este 4 de abril de 2021, jornada en la que toda Cuba celebra los cumpleaños 60 de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), y 59 de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

Periodista: Eres muestra fiel de ser humano que valida la maravillosa acción de servir a los demás ¿Cuán importante consideras a las personas en tu vida, no precisamente porque te haya tocado vivir con ellas, sino porque ellas te tocan el corazón?

Giseliet Bárbara Levis Domínguez: Lo has dicho ¡Me tocan el corazón! Pienso que no solo se dona a los demás el amor, sentimiento que como bien lo catalogó el maestro José Martí, es extraordinario, se entrega también la vida, y es eso lo que hago en mi cotidianidad. Las personas que necesitan de mi mano amiga me llaman y les respondo con confianza, por eso siempre que recibo el agradecimiento valoro mucho más las oportunidades de servirles y a la vez ser partícipe de su realidad.

P: Puede decirse que eres prácticamente fundadora de la brigada de ayuda en tiempos de pandemia ¿Qué opinas sobre el apoyo incondicional que hoy practicas y que tantas personas agradecen, sobre todo los abuelos y abuelas, felices de encontrar en ti la ternura suscitada por la fuerza de la solidaridad?

G.B.L.D: Alguien me dijo una vez que lo que no se valora, mañana se lamenta. Servirle al prójimo significa para mí un hecho irrenunciable. Desde que opté por integrar la nómina de Trabajadores Sociales sellé mi compromiso con la misión también definida con la solidaridad tan necesaria en estos y todos los tiempos. Represento a la juventud encarnada en la realidad, donde la presencia tanto femenina como masculina se declara pre creciente con la mirada siempre puesta en el futuro. A mi criterio, esa es la razón de ser joven cubano, capaces de enfrentar dificultades, de contagiar con la alegría que nos caracteriza, de decir no al cansancio, la pereza, la empatía, competentes a la hora de responder ante el llamado de la Revolución. Prueba fehaciente la tenemos en la batalla que se libra contra la Covid-19 ¡Cuántas manos jóvenes tendidas vemos a diario! Desde la creación de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) hace exactamente hoy 59 años se ha demostrado que la organización surgió para ser creativa, para vivir su responsabilidad por siempre.

P: ¿De dónde le viene la humildad a la joven militante de la UJC, Giseliet?

G.B.L.D: De mi familia. Agradezco a ella lo que soy. Mis saberes, la manera mágica de crear lo nuevo, por pequeño que sea, de renovar situaciones al punto de hacerme sentir un ser humano capaz de cómo te dije al inicio de la entrevista, donar la vida por los demás.

P: ¿Feliz Giseliet Bárbara Levis Domínguez?

G.B.L.D: Sí, muy feliz. Feliz de poder hacer el bien, no solo porque nos hace más humildes, también porque nos engrandece como persona, como país; manantial inagotable de valores y proezas, de una juventud que marcha agradecida y lleva sus logros y victorias en sus brazos y en el corazón.

P: Ojalá Giseliet tus bonitas declaraciones permanezcan en el alma y se hagan parte integral de la juventud que este ‘4 de abril’ enciende 59 velitas. Felicidades por ser joven comunista de esta tierra orgullosa de contar con la nueva generación impulsora de la Revolución que apuesta por la continuidad.