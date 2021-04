Háblame de ti jardinero

Abr, 2021.- Aquí se resume y sintetiza el actuar de un hombre sencillo quien a pesar de las adversidades, contratiempos y frustraciones ha sabido sobreponerse y echar andar.

Les presento a Juan Mendoza Martínez, con él dialogo para conocer un poquito acerca de su vida, la misma que comenzó el 27 de enero de 1959, fecha de su nacimiento en el municipio granmense de Bartolomé Masó, y fructifica desde hace varios años en el más oriental de los territorios camagüeyanos.

Periodista: ¿Qué recuerdos atesora Juan de su infancia?

Juan Mendoza: Mi familia era muy pobre. Nunca olvido las conversaciones con mi padre, Valerio Mendoza, hombre apasionado por el trabajo. Ese ímpetu lo heredé y sus consejos me acompañan cada día. Mi mamá, Marina Martínez, falleció cuando yo tenía un año, pero mis nueve hermanos y mi papá me educaron. Aprendí del café y a criar animales, esa tradición me acompaña siempre, por lo que significa en mi vida y por lo que representa para el desarrollo económico del país.

P: ¿Por qué decidió trasladarse a Guáimaro?

J.M: Aquí vivía uno de mis hermanos que lamentablemente perdí hace poco. Cuando llegué comencé a laborar en el sector de Comunales. Ves, mis manos y mi rostro dan fe de cuanto he trabajado, pero estas imborrables huellas me satisfacen porque sé, he cumplido, y aunque mi faena no haya sido la más grandiosa con orgullo y mucho entusiasmo aporto a la belleza de los sitios históricos de esta localidad, de la cual me siento un hijo más.

P: ¿Qué representan en la vida de Juan los años, desde ‘1986’ a ‘1988’?

J.M: Significan mi mayor satisfacción. Cuando digo esto mi familia me dice que estoy loco, sí, porque ese fue el período que cumplí como combatiente internacionalista en Angola. Conocí los horrores de la guerra, fui testigo de caravanas y emboscadas, experimenté acontecimientos muy peligrosos y creo que eso me ayudó a perder el miedo, a no arrepentirme, a colaborar y sobre todo a sentir que la misión asumida sin titubear debía cumplirla con dignidad y honor.

P: ¿Qué descubre Juan en la jardinería?

J.M: El valor de mi trabajo. En las mañanas salgo de casa a conquistar el mundo, y lo conquisto, porque siento el cariño de las personas que me complacen con la tasa de café que tanto me gusta, halagan mis creaciones, sí, muchos expresan que mis manos son mágicas y sonriendo les digo: mis manos no, mi tijera. Así transcurren mis jornadas, bajo los intensos rayos del sol, en compañía del azadón y la creatividad imprescindible para hacer atractiva mi obra.

P: ¿La lección hasta ahora aprendida?

J.M: La vida depara alegrías, nostalgias. Existen afortunados en el amor, otros alcanzan méritos. Me enamoré y no resultó, no tuve hijos, vivo solo pero me siento satisfecho. Tengo amigos, la gente me quiere y admira lo que edifico con mis manos, cada obra que confecciono alimenta mi espíritu, soy un hombre común que ama el trabajo y le agradece a usted haya dedicado parte de su tiempo para hacerme esta entrevista.

En este abril de victorias, próximos a celebrar el VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) vale desempolvar recuerdos y anécdotas de los hombres que responden a la maravillosa acción de la vida no solo con entrega, también con la satisfacción de saber y sentir que toda obra por sencilla que parezca puede trascender. En esta lista encontramos el nombre del granmense-guaimareño Juan Mendoza Martínez, presto siempre a validar la frase de la inglesa Gertrude Jekyll: “El amor por la jardinería es una semilla que una vez sembrada nunca muere.”