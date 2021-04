Distinguidas por la nación que las sabe compañeras de cada instante (+ Video y Fotos)

Guáimaro, 15 abr.- La felicidad en Cuba lleva nombre de mujer, la misma que emancipada marcha a la par del hombre y ratifica que para ella nada es imposible.

Mucho pudiera hablarse acerca de la contribución femenina al bienestar de la sociedad. Las cubanas de hoy continúan siendo intérpretes fieles y seguidoras de las ideas del inolvidable Fidel. Con sus manos construyen y levantan muros de amor y sabiduría.

Amas de casa, profesionales, intelectuales, técnicas y obreras se declaran impulsoras consecuentes de una verdadera revolución en Revolución.

Felices, emocionadas, leales, imprescindibles, ingeniosas, dulces, amistosas, damas, estos términos que unidos forman el vocablo imprescindibles, dan fe de la magnitud de la mujer distinguida por la nación que las ve heroínas, las sabe esposas de amor encendido, madres inigualables, abuelas sabias y mimosas, compañeras de cada instante.

Propulsoras del fortalecimiento y desarrollo de las familias cubanas, portadoras de una imagen natural que revela confianza y optimismo en el porvenir luminoso de la Patria, saben valorar las potencialidades y virtudes del pueblo que las contempla orgulloso.

LA MUJER CUBANA EN ESPECIAL LA GUAIMAREÑA SABE NACER CRECIDA Y VOLAR COMO PALOMA

Justo el 28 de enero de 1948, en El Purial, barrio de Colombia, municipio perteneciente a la oriental provincia Las Tunas, nació la protagonista de esta historia que orgullosa manifiesta sentirse guaimareña por derecho. En el poblado cuna de la Primera constitución de la República de Cuba en Armas radica hace más de 40 años.

De sus vivencias personales no olvida sus memorias como maestra alfabetizadora en las escuelas “Serafín Sánchez”, del Purial, y “Antonio Luaces”, en Nuevitas, territorio camagüeyano.

Lo primero que hizo en Guáimaro fue laborar en la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) como cuadro profesional y jefa de control. Años después responde con entusiasmo a la solicitud de formar parte del colectivo del Partido Comunista de Cuba (PCC), allí desempeñó las responsabilidades de secretaria de Industria, Consumo y Servicio, también integró las esferas de Crecimiento, Órganos Judiciales y atendió cinco oficinas a la vez.

En ‘1966’, comienza a conocer la magia de un medio de difusión masiva que hace valer la máxima: Sonido para ver. Trabaja como discotecaria en la Emisora Municipal Radio Rectángulo, hoy Radio Guáimaro, institución donde se motiva a escribir guiones radiales, se anexa a la nómina de fundadores de programas como Panorama Agrario, Ellas en el Dial y la Discoteca del Domingo.

El interés por conocer y superarse, la impulsa a experimentar el universo del Periodismo, primero asume la función de Asistente de Redacción periodística y después, la de Redactora-Reportera de Prensa en la que se mantuvo activa hasta el momento de su jubilación.

Entre sus sueños resalta el deseo de publicar libros que leguen para la posteridad leyendas de la gente de pueblo, su pueblo, el mismo que le anima y atrapa, el mismo que le hace recordar una frase del eminente político cubano Félix Varela cuando dijo: “Frágil y débil la vida que nos da la naturaleza, pero puede hacerse inmortal con nuestras obras”.

Hoy día, Clara Rodríguez Adrián, periodista jubilada pero no retirada, forma parte de la organización no gubernamental Sembrando Ideas, grupo con más de siete años de experiencia empeñado en no dejar morir la historia patria, presto a materializar actividades que alimentan el espíritu y resaltan el valor de los héroes y mártires protagonistas de acontecimientos que dignifican al recurso más importante de toda nación: El humano.

Otras historias ratifican la grandeza de la MUJER

Foto: Tomada de Facebook.

