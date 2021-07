Y seguimos en combate

Jul, 2021.- La heroica acción realizada el ‘26 de julio de 1953’ fracasó, sin embargo; se convirtió en la llama de la victoria del Ejército Rebelde el ‘1ro de enero de 1959’.

El acontecimiento que dio la luz al Día de la Rebeldía Nacional, se torna propicio para el homenaje merecido al coraje, la resistencia y la valentía revolucionaria del pueblo cubano que ama y defiende su historia, la dignifica y jamás olvida lo manifestado por Fidel en su alegato de autodefensa:

“En cuanto a mí, sé que la cárcel será dura como no la ha sido nunca para nadie, preñada de amenazas, de ruin y cobarde ensañamiento, pero no la temo, como no temo la furia del tirano miserable que arrancó la vida a 70 hermanos míos. Condenadme, no importa. La historia me absolverá’’.

Vísperas de celebrar el aniversario 68 del asalto a los cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, el pueblo cubano ratifica su orgullo y manifiesta el respeto por aquel grupo de jóvenes revolucionarios que sin titubear hicieron suya la máxima ¡Ya estamos en combate!